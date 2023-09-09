اتحاد الكرة يجري قرعة بطولة الجمهورية واربيل وكركوك يحتضنان المباريات

شفق نيوز/ أُقيمت في مقر اتحاد الكرة، اليوم السبت، قرعة نهائيات بطولة الجمهورية لمنتخبات المحافظات العراقية المتأهلة للمرحلة الثانية باشراف لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي.

وأسفرت قرعة منتخبات المجموعة الثانية عن وقوع منتخب صلاح الدين الى جانب منتخبات اربيل، و بغداد الرصافة، وكربلاء، وميسان.

وستقام مباريات هذه المجموعة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

أما المجموعة الأولى فستُقام في كركوك، والتي ضمت منتخبات واسط، وكركوك، والنجف ونينوى، وبغداد الكرخ.

وحدد الاتحاد العراقي لكرة القدم موعد انطلاق منافسات البطولة في الـ15 من الشهر الجاري.

يُشار إلى أن المنتخبات التي تأهلت الى النهائيات هي: منتخب صلاح الدين، ونينوى، وواسط، وميسان، واربيل، وكركوك، والنجف، وكربلاء، ومنتخبا بغداد ( الكرخ ) و بغداد ( الرصافة).