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اتحاد الكرة يجري قرعة الدور الثالث لبطولة كأس العراق

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-07T08:49:35+0000
اتحاد الكرة يجري قرعة الدور الثالث لبطولة كأس العراق

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن اجراء قرعة الدور الثالث لبطولة كأس العراق.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان لجنة المسابقات اجرت القرعة للدور الثالث من بطولة كأس العراق الذي سينطلق في العاشر والحادي عشر من  الشهر الجاري.

وأسفرت القرعة عن لقاء فريق أمانة بغداد مع المصافي، والجيش مع حيفا، والحر مع السماوة، والبحري مع القرنة.

وكانت اللجنة قد اجرت قرعة الجولة الثانية لبطولة كأس العراق لمجموعتي الغربية والفرات الأوسط الخميس الماضي لفرق، الحر، والمحاويل، والازدهار، والكوفة، والكفل، وعفك، والسماوة، والغاضريّة، والصوفية، والرمادي، والشرقاط، والجولان.

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