اتحاد الكرة يجري قرعة الدوري النسوي للساحات المكشوفة: 5 جولات وخمسة أندية

شفق نيوز/ أجريت، اليوم الثلاثاء، في مقرّ الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، قرعةُ الدوري النسويّ للساحاتِ المكشوفة للموسم 2023/2022 الذي سينطلقُ في الخامس والعشرين من الشهر الحالي بنظامِ الدوري من مرحلتين ذهاباً وإياباً وفق بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان؛ أن القُرعة حضرها رئيسُ اللجنةِ النسويّة في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم رنا عبد الرحمن، وأعضاء اللجنةِ علي عباس وبان طارق وإلهام علي ومُمثلي الأنديةِ المشاركة، وهي (الزوراء - القوة الجوية - نفط الشمال - التجارة - فتاة نينوى).

واشار البيان الى ان القرعةُ أسفرت عن مواجهتين في الجولةِ الأولى مع فريقٍ سيكون بوضعِ الانتظار، ويفتتحُ فريق القوة الجويّة الدوري بملعبه يوم السبت الساعة 12 ظهراً بملاقاةِ فتاة نينوى، ويلتقي نفط الشمال التجارةَ في ملعبِ الأول، وسيكون الزوراءُ بوضعِ الانتظار.

وفي الجولةِ الثانية، يلعبُ فتاة نينوى مع نفط الشمال، وفي قمةِ الجولة يلعبُ الزوراء مع الجوية، وسيكون التجارةُ بوضع الانتظار، على أن يتقابلَ في الجولةِ الثالثة فتاة نينوى مع الزوراء، ويلعبُ الجوية مع التجارةِ، وسيكون نفط الشمال بوضع الانتظار.

وفي الجولةِ الرابعة يلعبُ التجارة مع فتاة نينوى ويتواجهُ نفط الشمال مع الزوراء، وسيكون الجويةُ بوضع الانتظار، وفي الجولةِ الخامسة، يتبارى القوةُ الجوية ونفط الشمال ويلعب الزوراء مع التجارة، ويكون فتاة نينوى بوضع الانتظار، بحسب البيان.