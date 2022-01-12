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اتحاد الكرة يجتمع آذار المقبل لوضع المعايير الأساسية لدوري المحترفين العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-12T07:48:54+0000
اتحاد الكرة يجتمع آذار المقبل لوضع المعايير الأساسية لدوري المحترفين العراقي

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم الأربعاء، أن الاتحاد حدد معايير خاصة وضعها اتحاد الكرة لدوري المحترفين الذي يخطط له الاتحاد بعد تسلمه المهمة، وذلك ما سيتم مناقشته خلال اجتماع يعقد في اذار المقبل.

وأوضح درجال، لوكالة شفق نيوز، أن "أبرز الخطوات التي يحرص اتحاد الكرة لجعل الدوري أكثر احترافية هو تقليص عدد فرق الدوري الممتاز وإيصالها إلى 16 فريقاً ليستقر عند هذا العدد".

وأضاف أن "من الشروط الاخرى هي أن يمتلك النادي ملعباً مرخصا وفق التوصيات الدولية، كما يجب ان يكون النادي جاهزاً من كل الجوانب التنظيمية".

وأشار إلى أن "تقليص الفرق ليس بالأمر الهين وأن يأتي بشكل تدريجي اذ سيكون الهبوط الموسم الحالي أربعة فرق وصعود فريقين وسيحبط الموسم المقبل أربعة فرق أخيرة أخرى ويصعد فريقان ليستقر العدد عند 16 فريقاً".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أعلن هبوط أربع فرق هذا الموسم لمصاف فرق الدرجة الأولى، وتصعيد فريقين فقط، بدلا منهما ليكون دوري الموسم المقبل بـ 18 فريقاً.

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