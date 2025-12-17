اتحاد الكرة يثبت مباريات الشرطة والزوراء وزاخو في دوري النجوم

شفق نيوز- بغداد

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، أن منافسات الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق ستُقام بمشاركة جميع الفرق، دون أي تأجيل لمباريات فرق الشرطة والزوراء وزاخو، رغم مشاركاتها الخارجية.

وقال مدير المكتب الإعلامي لدوري نجوم العراق، حسين الخرساني، لوكالة شفق نيوز، إن الفرق الثلاثة التي لديها مواجهات خارجية رسمية ستخوض مباريات الجولة الثامنة في موعدها المحدد دون أي تأجيل.

وأوضح الخرساني أن الجولة ستستمر لمدة أسبوع بسبب ارتباط الأندية العراقية بمباريات خارجية، حيث يواجه فريق الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة نادي الأهلي السعودي يوم 22 من الشهر الحالي، فيما يلعب زاخو مع العين الإماراتي ضمن بطولة الخليج للأندية يوم 22، بينما يلتقي الزوراء مع النصر السعودي يوم 24 من الشهر ذاته.

وأشار إلى أن الاتحاد العراقي لكرة القدم، بالتنسيق مع "لاليغا"، قرر إقامة مباريات الجولة الثامنة يوم الاثنين المقبل لتجنب أي تعارض مع مشاركة الأندية العراقية في البطولات الخارجية، مؤكداً أن البرنامج الجديد تم وضعه بما يتناسب مع مواعيد دوري النجوم وضمان إكماله وفق الجدول المحدد.