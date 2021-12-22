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اتحاد الكرة يتوعد بعقوبات للاندية الرافضة للمشاركة بدوري الفئات العمرية

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-22T08:04:01+0000
اتحاد الكرة يتوعد بعقوبات للاندية الرافضة للمشاركة بدوري الفئات العمرية

شفق نيوز/ ابدى رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة حيدر عوفي يوم الأربعاء استغرابه لتحجج بعض الأندية بعدم المشاركة في الدوري المصاحب للفئات العمرية إلا في حال حصولها على دعم مالي من اتحاد الكرة، متوعدا اياها بعقوبات.

وقال عوفي لوكالة شفق نيوز، "استغرب دعوات تلك الاندية التي ميزانياتها مليارات وتطلب الدعم من الاتحاد او عدم المشاركة".

واشار الى ان "عقد اللاعب الواحد في عدد كبير من الاندية يصل الى 300 او 250 مليون مليون دينار فلا اعتقد ان مبلغا بسيطا كخمسين او ستين مليون يؤثر على تلك الاندية وهو مبلغ المشاركة بدوري الفئات".

وتابع عوفي، "لقد قلنا ان قرار مشاركة فئات الاندية الممتازة بالدوري هو قرار الزامي اي بمعنى هناك عقوبات صارمة جداً بشان الفرق التي لا تشارك".

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