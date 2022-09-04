اتحاد الكرة يتعهد بتسليم مستحقات حكام الدوري الممتاز فور صرف المبالغ

شفق نيوز/ اكد عضو اتحاد الكرة العراقي ومشرف دائرة الحكام رحيم لفتة، يوم الأحد، أن حكام الدوري الممتاز يطلبون مستحقات لعشرة أدوار من المرحلة الثانية للموسم 2021-2022.

وقال لفتة لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد سيمنح مستحقات حكامنا قريبا وانه لم يتأخر في الدفع انما المصادر المالية المخصصة لهم لم نتسلمها لحد الان وفي حال تسلمنا لها سنوزعها للحكام بدون أي تأخير".

واضاف ان "الاتحاد العراقي لكرة القدم يعتمد في موارده المالية على ما يتسلمه من الحكومة المحلية والاتحاد الآسيوي عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم، وان المبالغ المخصصة لحكامنا تقع ضمن الوارد من تخصيصات الاتحاد الدولي".

واوضح لفتة أن "الاتحاد العراقي لم يتسلم أي مبلغ لحد الان ولهذا السبب حدث التأخير بهذا الجانب ولم يكن تاخيراً متعمدا من قبلنا بل التأخير جاء بسبب الإجراءات فقط".

واكد ان "الحكام يعتبرون من اولويات اهتمامنا كاتحاد ، فمن غير المعقول ان نبخس حقوقهم"، مبيناً ان "الاتحاد في حال تسلمه للمبالغ سيسلم المستحقات مباشرةً فضلا عن انه اعد بالاتفاق مع دائرة ولجنة الحكام برنامجاً متكاملاً لحكامنا يتضمن معسكرات تدريبية ودورات صقل وتجهيزات خاصة وغيرها من الامور التي تخدم حكامنا العراقيين".

وكان حكام الدوري الممتاز هددوا بتنظيم تظاهرة سلمية قريبة ضد الاتحاد، ومقاطعة التحكيم الموسم المقبل فيما لم يتم تسليمهم مستحقات الموسم الماضي المتبقي بذمة الاتحاد .