اتحاد الكرة يتراجع وسط ضغط الاندية .. لاعب واحد بدلاً من لاعبين في كل مباراة (وثيقة)

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم تعديل قراره السابق بشأن إلزام الاندية الممتازة باشراك لاعبين اثنين شباب في كل مباراة وتقليص العدد إلى لاعب واحد بعد ضغط الاندية بداعي عدم تبليغها بوقت مبكر .

وبحسب كتاب رسمي حصلت عليه وكالة شفق نيوز اكد الاتحاد أنه قرر تقليص عدد اللاعبين الشباب تحت 23 سنة الذي ألزم الاتحاد إشراكهم في كل مباراة من لاعبين اثنين الى لاعب واحد.

وقال عضو لجنة المسابقات نجم الاوسي لشفق نيوز ان القرار جاء بعد دعوة بعض الاندية التي لم تكن جاهزة ولم يسعفها الوقت لضم خمسة لاعبين من الفئات العمرية تحت 23 عاماً كما حدد الاتحاد واشراك لاعبين منهم في كل مباراة .

واضاف ان الاتحاد سبق أن أبلغ الاندية في 22 من شهر آب/أغسطس الماضي بهذا الموضوع الا ان بعضها لم تنجز اتفاقاتها مع لاعبين شباب ربما لانشغالها بمواضيع ادارية منها التراخيص وغيرها.

وكان الاتحاد قد اكد على ضرورة اشراك لاعب في كل مباراة وبخلافه يصبح الفريق خاسرا بنتيجة 0-3 إضافة لغرامة مالية مقدارها مليونا دينار دينار .

يذكر أن أندية أكدت بأن اتحاد الكرة أبلغها قبل إجراء قرعة الدوري الاخيرة والتي الزمها بإشراك لاعبين من اصل خمسة متعاقدين معهم باعمار تحت 23 عاما في كل مباراة يخوضها الفريق في الدوري بهدف إبراز لاعبين شباب وتطوير مواهبهم .

وتنطلق اليوم الأحد منافسات الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023 بإقامة أربع مواجهات .