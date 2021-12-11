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اتحاد الكرة يتحدث عن "آفة" أرجعت المنتخب للوراء وحقيقة تفرد درجال بالقرارات

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-11T08:07:59+0000
اتحاد الكرة يتحدث عن "آفة" أرجعت المنتخب للوراء وحقيقة تفرد درجال بالقرارات

شفق نيوز / كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، فراس بحر العلوم، يوم السبت، عن حقيقة تفرد رئيس الاتحاد عدنان درجال، بالقرارات، فيما أشار إلى وجود "آفة" كانت السبب وراء تراجع مستوى المنتخب الوطني وخروجه مؤخراً من بطولة كأس العرب المقامة حالياً في قطر.

وقال بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب شهد غيابات أبرز لاعبيه في بطولة كأس العرب، منها المحترفين الذين لم يسمح لهم بالالتحاق للمنتخب الوطني، إضافة لقائد الفريق أمجد عطوان".

وأضاف أن "لو تواجد هذا الكم من النجوم وتعافى اللاعبون الأساسيون المصابون، لكان للمنتخب كلام آخر في البطولة، إلا أن الظروف لم تسعفه في المشاركة بكامل نجومه في البطولة"، لافتاً إلى أن "من الأسباب الأساسية التي أثرت سلبا على المنتخب، هو آفة التزوير التي بدت نتائجها تظهر الآن"، من دون إيضاح أكثر.

وأكد بحر العلوم، أن "الاتحاد الحالي قرر بعد تسلمه المهمة، أن يبدأ برسم خارطة طريق المنتخب الوطني لبناء جيل من اللاعبين يعيدون للكرة العراقية هيبتها بين فرق العالم، بعد تراجع الأداء وسلبية النتائج في البطولات خلال السنوات الأخيرة" .

وتابع: "ستظهر ثمار عملنا بعد مدة من تسلمنا المهمة والذي سيكون وفق معايير وأسس صحيحة، وسيكون اهتمامنا في كيفية صناعة اللاعب الموهوب وتهيئة كل الظروف له ليكون لاعبا مستقبليا يخدم المنتخب" .

وختم بحر العلوم، حديثه بالقول "رئيس الاتحاد متعاون مع الأعضاء، ويتعامل بشكل مهني مع الجميع، والجميع يطرح رأيه لمداولته واتخاذ ما هو مناسب لعمل الاتحاد، وليس كما يتم تداوله في الوسط الرياضي عن تفرد عدنان درجال بقراراته".

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