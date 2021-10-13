اتحاد الكرة يتباحث مع ادفوكات ابعاد عدد من لاعبي المنتخب والاستعانة بالأولمبي

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، مناقشة تعثر المنتخب الوطني لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم لوكالة شفق نيوز، "بعد النتائج غير المرضية وعدم ظهور عدد من لاعبي منتخبنا بالمستوى المطلوب في التصفيات التأهيلية قررنا مفاتحة المدرب ادفوكات لإبعاد أولئك اللاعبين".

واوضح ان "مسعانا سيكون تغيير عدد من اللاعبين بغية علاج المنتخب بعد المستوى المتواضع لعدد من لاعبينا في اربع مباريات مضت من التصفيات".

واشار الى ان "عدداً من لاعبي الاولمبي سيكونون ضمن مقترحنا بعد ان ظهروا بمستوى طيب مع المنتخب الاولمبي في غرب اسيا الجارية حاليا في السعودية"، لافتا إلى ان "ادفوكات تابع الاولمبي وعلى دراية بمستوى اللاعبين وستكون وجهة نظره باختيار الانسب".

وتعادل العراق يوم أمس أمام الإمارات بهدفين لكلا الفريقين، متقدماً للمركز الرابع بثلاث نقاط، خلف كل من الإمارات ثلاث نقاط- فارق اهداف-، لبنان خمس نقاط، كوريا الجنوبية ثماني نقاط، وإيران المتصدر بعشر نقاط، بينما يقبع سوريا بالمركز الأخير بنقطة واحدة