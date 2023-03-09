اتحاد الكرة يبحث مع كاساس خطة تدريب المنتخب العراقي تحضيراً للاستحقاقاتِ المرتقبة

شفق نيوز/ بحث اتحاد الكرة العراقي يوم الخميس، مع مدرب المنتخب كاساس تدريبات المنتخب تحضيرا للاستحقاقات المقبلة.

وذكر بيان لاتحاد الكرة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن النائبُ الثاني لرئيسِ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم يونس محمود وعضو الاتحاد غانم عريبي، التقيا اليوم الخميس في مقرّ الاتحاد، المدربَ الإسباني خيسوس كاساس والمساعد اليخاندرو باريلا ومدرب اللياقة البدنية خافير برناديت، إلى جانب حضور المدير الإداري للمنتخبِ مهدي كريم.

واضاف البيان؛ إلى أنه تم التطرقُ أثناء اللقاء إلى خطةِ عمل المدرب للفترة المقبلة تحضيراً للاستحقاقاتِ المرتقبة، وفي ضمنها التحضير لخوض عددٍ من المبارياتِ الدوليّة الوديّة وفق أجندة الفيفا خلال العام 2023.

وأشادَ محمود بالخطةِ التي وضعها مدرب المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، والفكر الذي يحمله الجهاز الفنيّ في قيادةِ أسود الرافدين.

ونقل البيان عن محمود قوله؛ إن اتحاد الكرة يسعى جاهداً إلى تذليل جميع الصعاب التي قد تواجه سير العمل من أجل إعداد منتخبٍ واعد قادرٍ على مقارعة المنتخباتِ المنافسة.

من جهته، أوضح عضو الاتحاد عضو لجنة المنتخبات في اتحادِ الكرة، غانم عريبي: إن "التعاون سيكون مفتوحاً ما بين المنتخبين (الوطنيّ، الأولمبي) متمثلاً بالتفاهم المتبادل ما بين المدربين خيسوس كاساس وراضي شنيشل في الاستفادةِ من خدمات أي لاعبٍ يرونه مناسباً لارتداء القميص الوطنيّ"، وفقا للبيان.