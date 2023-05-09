اتحاد الكرة يبحث مع شنيشل تسمية القائمة الأولية للمنتخب الأولمبي

شفق نيوز/ اجتمع عُضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم غانم عريبي، اليوم الثلاثاء، مع المَلاكِ التدريبيّ للمُنتخبِ الأولمبيّ في مقرّ الاتحاد، وذلك لمناقشةِ القائمة الأوليّة المستدعاة للمنتخبِ لبُطولةِ غرب آسيا التي تقام في العراق للفترة 12-20 من الشهر القادم.

ونقل بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم ورد لوكالة شفق نيوز؛ عن مدرب المنتخب الأولمبيّ راضي شنيشل قوله: إن "اجتماع اليوم كان لمناقشةِ قائمة المنتخب الأولية المؤلفة من 50 لاعباً لإعلانها في الوقتِ المحدد".

وأشارَ شنيشل إلى أن "الملاكَ التدريبي أصبح يمتلك رؤيةً عن اللاعبين المُراد اختيارهم للمشاركة في بطولةِ غرب آسيا".

واختتم مدرب الأولمبي حديثه بالقول: نعملُ على أن يكون المنتخبُ الأولمبي رافداً مهماً للمنتخبِ الوطنيّ ومحطةً مهمةً لاكتساب اللاعبين خبرة المباريات، وخطوة لتواجد نخبةٍ من اللاعبين المحترفين.