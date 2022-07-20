اتحاد الكرة: هبوط فريق مؤخرة الدوري نهائي والمشاركة في الممتاز المقبل مرهونة بالتراخيص

شفق نيوز/ أعلن اتحاد الكرة العراقي، اليوم الاربعاء، هبوط فريقي الميناء وسامراء الى مصاف الدرجة الأولى بشكل "نهائي ومن دون مجاملات"، وفيما بيّن ان مشاركة الفرق في الدوري الممتاز المقبل سيكون مرهونا بنظام التراخيص.

وقال عضو لجنة المسابقات نجم الأوسي لوكالة شفق نيوز إن "لا صحة لبقاء الميناء ضمن الدوري العراقي الممتاز، وقرار هبوط سامراء صاحب المركز 20 في الموسم 2021-2022 والميناء صاحب المركز 19 نهائي"، عاداً هبوط الفريقين بأنه "رسمي لمصاف دوري الدرجة الاولى ولا توجد اي مجاملة او محاباة في اعادة الميناء كما يشاع".

وأضاف الأوسي أن "فريق نادي الامانة صاحب المركز 17 في الموسم الاخير سيواجه الفائز من مباراة دهوك والناصرية صاحبي المركزين الثاني في المجموعتين الاولى والثانية لدوري الدرجة الاولى للموسم 2021-2022".

ولفت عضو لجنة المسابقات إلى أن "في حال فوز اي من فريقي دهوك والناصرية سيواجه فريق نادي الامانة، والفائز منهما سيلتحق بفرق الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023".

وأشار عضو الاتحاد إلى أن "مشاركة الفرق الـ 20 ضمن قائمة الدوري الممتاز مرهون بجاهزية نظام تراخيصها"، مبيناً ان "الفريق الذي لا يكون مرخصاً ولا تنطبق عليه الشروط سيكون خارج المنافسة ليحل محله فريق آخر جاهز ويمتلك مقومات التراخيص".

وكانت الهيئة العامة للاتحاد عقدت امس بحضور غير كامل لمجلس ادارة اتحاد الكرة واقتصر الحضور على رئيس الاتحاد عدنان درجال والاعضاء غانم عريبي وخلف جلال وكوفند عبد الخالق ، بينما غاب عن اجتماع امس النائب الاول علي جبار والنائب الثاني يونس محمود والاعضاء رحيم عودة واحمد الموسوي ويحيى زغير ومحمد ناصر والاخير مرتبط مع منتخب الشباب بمهمته في البطولة العربية بالسعودية.