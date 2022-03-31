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اتحاد الكرة مستغرباً من انباء حل المنتخب العراقي: الأعضاء لم يجتمعوا لحد الان

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-31T09:06:55+0000
اتحاد الكرة مستغرباً من انباء حل المنتخب العراقي: الأعضاء لم يجتمعوا لحد الان

شفق نيوز/ نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الخميس، ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول قرار حل المنتخب العراقي بعد إخفاقه في التأهل الى كأس العالم.

وقال فراس بحر العلوم عضو اتحاد الكرة لوكالة شفق نيوز؛ إن "هذا الاخبر مستغرب، وأمر غريب تداول خبر دون وجود أي أساس له".

واكد أن "اعضاء الاتحاد لم يلتقوا ببعض لحد الان"، متسائلا "من اين جاءوا بهذه التصاريح غير الصحيح والذي نسب لمصدر".

واشار الى ان "الاتحاد سيعقد اجتماعه الخاص بمشوار المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم بعد إخفاقه في التأهل لمونديال قطر 2022 ".

وبين ان "مثل هكذا امور ومقررات مصيرية مهمة ، تناقش في محاور عديدة حتى يتمخض القرار النهائي".

ولفت إلى أن "من ضمن النقاط التي سيتم مناقشتها موضوع بقاء أو عدم بقاء المدرب عبد الغني شهد وامور اخرى تخص مصير المنتخب وكيفية تهيئته للاستحقاقات المقبلة"، مشيرا إلى أن "بعد الاجتماع سيكون هنالك مؤتمر صحفي بحضور مشرف المنتخب والنائب الثاني للرئيس يونس محمود لكشف امور عديدة تخص مشوار منتخبنا خلال المدة الماضية".

وكان المنتخب العراقي لكرة القدم قد عاد الى بغداد بعد خوضه مباراتين امام الامارات في السعودية وانتهت للعراق 1-0 وتعادله أمام سوريا في الامارات 0-0 ليحل بالمركز الرابع في مجموعته ويترك بطاقة الملحق لصاحب المركز الثالث الامارات.

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