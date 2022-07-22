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اتحاد الكرة: ماضون بالتعاقد مع مدرب أجنبي ولا صحة لتسمية بديل محلي

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-22T17:42:57+0000
اتحاد الكرة: ماضون بالتعاقد مع مدرب أجنبي ولا صحة لتسمية بديل محلي

شفق نيوز / نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، انباءً تداولتها وسائل إعلام عن اختيار مدربين محليين للمنتخب العراقي بدلاً عن المدرب الأجنبي بسبب عدم توفر تخصيصات مالية، فيما بيّن أن مشروعه بتسمية المدرب الأجنبي "ماضٍ" والأمور جاهزة لإنجاح مهمته المقبلة.

وقال الناطق الاعلامي أحمد الموسوي لوكالة شفق نيوز إن "المدرب المقبل للمنتخب الوطني سيكون اجنبياً ونحن كاتحاد ماضون بمشروعنا"، نافياً "الأنباء التي أثيرت بتسمية مدرب محلي لعدم توفر الأموال".

وأضاف الموسوي أن "الاتحاد عازم على تسمية المدرب المقبل اجنبي وأنه سيحسم هذا الموضوع الشهر المقبل"، لافتا إلى أن "كل الأمور جاهزة لإنجاح مهمة المدرب الأجنبي".

وأوضح الناطق الرسمي أن "الاتحاد حصل على تطمينات وتأكيدات من الحكومة العراقية بشأن صرف الأموال لاستقطاب مدرب أجنبي على مستوى عالٍ لقيادة منتخبنا الوطني".

وتداولت وسائل إعلام أنباء تحدثت عن تحديد اتحاد الكرة مدربين محليين لقيادة المنتخب الوطني والاولمبي من بينهم باسم قاسم وراضي شنيشل وقحطان جثير.

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