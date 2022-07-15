اتحاد الكرة لفريقي نهائي الكأس: اكتبوا تأريخاً جديداً.. والكأس من تصميم نحات عالمي

شفق نيوز / أقام الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، المؤتمر الفنيّ الخاصّ بالمباراة النهائيّة لبطولة كأس العراق للموسم ٢٠٢٢/٢٠٢١ التي تجمع فريقي الكرخ والكهرباء.

وعقد المؤتمر في مقر الاتحاد بحضورِ الأمينِ العامّ للاتحاد محمد فرحان وممثلي الفريقين وممثل لجنة المُسابقات شهاب أحمد ومدير الملعب ومشرف المباراة وممثل الحُكام والمنسق الأمنيّ.

وتمنى الاتحاد للفريقين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "النجاحَ والتوفيق في المباراةِ النهائيةِ، وكتابةِ تاريخٍ جديدٍ لفريقيهما".

وأضافَ الاتحاد "نطمحُ لمشاهدةِ مباراةٍ ممتعةٍ تؤكدُ أحقيةَ الفريقين بالوصولِ إلى النهائي الذي سيكون بطعمٍ مختلفٍ لأن الفائز سيحصل على الكأسِ الذي صممهُ النحاتُ العراقيّ العالميّ أحمد البحراني".

وطالبَ الأمينِ العامّ للاتحاد محمد فرحان الجميع بـ "التعاون لإنجاحِ المباراةِ وإظهارها بأفضل صورةٍ من جميع النواحي".

وبحسب بيان الاتحاد فإنه "تمَّ الاتفاق على أن يرتدي فريق الكهرباء اللون الأبيض وحارس مرماه اللون الفستقي، بينما سيرتدي فريق الكرخ اللون الأصفر والأسود وحارس المرمى باللون الأحمر"، مبيناً أن "عند انتهاءِ المباراة في وقتها الأصلي بالتعادلِ سيصارُ إلى اللجوءِ لركلات الجزاء الترجيحيّة لحسمِ النتيجة".