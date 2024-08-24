اتحاد الكرة لشفق نيوز: كاساس باق لما بعد المونديال، وهذه ردة فعله

شفق نيوز/ ذكر عضو المكتب الإعلامي لاتحاد كرة القدم العراقي رياض هادي، إن تجديد العقد مع الإسباني كاساس يمتد لما بعد مونديال كاس العالم 2026.

وقال هادي لوكالة شفق نيوز ان كاساس جدد عقده لغاية 2027، وقد أبدى سعادته بذلك.

من جانبه قال كاساس في تدوينة له: أنا سعيد جدًا بتمديد عقدي مع المنتخب الوطني العراقي حتى الشهر الاول لعام 2027. أشعر أنا وطاقم العمل وعائلاتنا بالامتنان الشديد لثقة الاتحاد العراقي لكرة القدم وتفاني اللاعبين ودعم كل الشعب العراقي. أمامنا تحد مثير وصعب للغاية ونأمل أن نتمكن من تحقيق حلم بلد بأكمله. شكرا.

وخيسوس كاساس غارسيا من مواليد اسبانيا (23 أكتوبر 1973) لاعب كرة قدم سابق ومدرب إسباني، في عمر 29 سنة، بدأ حياته المهنية كمدرب لفئات كرة القدم للشباب في نادي قادش الإسباني لكرة القدم، وتولى مسؤولية فريق الشباب في عام 2003. ومن عام 2004 إلى 2008 شغل منصب المنسق الرياضي لنادي كاديز ميرانديلا لكرة القدم في إسبانيا.

في عام 2009 ترك نادي كاديز ميرانديلا لكرة القدم وفي موسم 2009 و2010 عمل كمحلل لجمعية إيبار الرياضية (نادي اسباني) وبين عامي 2011 و2014، شغل منصب الكشافة في نادي برشلونة. عمل كمساعد في تدريب المنتخب الإسباني مع لويس إنريكي 2018-2022. درب المنتخب العراقي من عام 2022 ومستمر لغاية الان. توج مع المنتخب العراقي ببطولتي كأس الخليج العربي 25 التي أقيمت بالبصرة عام 2023 وكأس ملك تايلاند 2023.