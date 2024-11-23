اتحاد الكرة: تحديد ملعب مباراة العراق وفلسطين سابق لأوانه

شفق نيوز/ أكد عضو في الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، يوم السبت، أن التصريحات المتعلقة بمكان إقامة مباراة العراق وفلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم هي "سابقة لأوانها"، وتعبر عن وجهة نظر "شخصية".

وقال فراس بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، إن ما يُتداول بشأن مكان إقامة المباراة المقررة في 25 آذار من العام المقبل هو أمر سابق لأوانه، ولا توجد دقة في المعلومة المتداولة.

وأضاف بحر العلوم، أن الاتحاد العراقي لكرة القدم يتخذ قراراته من خلال المكتب التنفيذي في اجتماعات دورية، مبيناً أن الاتحاد لم يتلقَ أي خطاب من الاتحاد الفلسطيني يحدد فيه ملعب المباراة المرتقبة.

وأشار إلى أن الاتحاد العراقي لكرة القدم مشغول حالياً بالتحضير لبطولة خليجي 26 في الكويت، والتي تمثل الأولوية في الوقت الراهن، خاصة وأن منتخبنا الوطني يسعى إلى تجديد اللقب.

وأبدى بحر العلوم استغرابه من التصريحات التي تثير الضغوط على اللاعبين العراقيين قبل وقت طويل من المباراة، قائلاً إن الاتحاد لا يرغب في نشر هذه التكهنات على نطاق واسع.

وأكد على أن المنتخب العراقي قادر على اللعب في أي مكان، كما فعل في عمان عندما فاز على المنتخب العماني على أرضه وأمام جماهيره.

واختتم بحر العلوم بالقول إن الاتحاد يعقد اليوم اجتماعه الدوري في بغداد لمناقشة جوانب مهمة تخص مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة خليجي 26 التي ستنطلق في نهاية الشهر المقبل في الكويت، مؤكداً أن أي تصريح يصدر من شخص أو جهة معينة يعبر عن توقعاته الشخصية ولا يمثل قراراً رسمياً من الاتحاد العراقي لكرة القدم.

ومن المقرر، أن يواجه المنتخب العراقي مضيفه الفلسطيني يوم 25 مارس/ آذار 2025، وأشارت بعض التقارير إلى أن المباراة ستقام في الأردن، منافس العراق المباشر على التأهل.

ويخوض منتخب فلسطين مبارياته خارج بلاده بسبب ظروف الحرب، ولعب آخر مبارياته بتصفيات كأس العالم أمام كوريا الجنوبية بالأردن، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي وقت سابق، علق نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يونس محمود، على هذا الأمر في تصريحات للصحفيين، قائلا: "سنتواصل مع الجانب الفلسطيني في حال اختيارهم خوض مواجهتنا بالأردن".

وأضاف: "حال إقامة المباراة في الأردن، سنقدم اعتراضا للاتحادين الدولي والآسيوي لنقل المباراة إلى ملعب آخر".

وتابع: "ليس لدينا مشكلة في اللعب بالأردن، خاصة أننا سنخوض آخر مواجهاتنا في التصفيات ستكون هناك، ولكن خوض مباراتين على أرض خصم مباشر فيه عدم تكافؤ للفرص".

ويشتد الصراع على المراكز المؤهلة مباشرة إلى مونديال 2026 ، حيث يتصدر منتخب كوريا الجنوبية المجموعة بـ14 نقطة، يليه العراق في المركز الثاني بـ11 نقطة، والأردن بـ9 نقاط.

ويتنافس الأردن والعراق على البطاقة الثانية، فيما تسهم مباراة العراق ضد فلسطين في الأردن في دعم موقف الأخير.

ويتأهل أول فريقين مباشرة إلى النهائيات، بينما يخوض المنتخبان صاحبا المركزين الثالث والرابع الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إضافيتين إلى كأس العالم.