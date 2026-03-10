اتحاد الكرة: لا توقف لدوري نجوم العراق حتى في أيام "فيفا"

شفق نيوز- بغداد

حسم الاتحاد العراقي لكرة القدم الجدل، يوم الثلاثاء، بشأن مصير دوري "نجوم العراق"، مؤكداً أن المنافسات ستستمر ولن تتوقف حتى خلال أيام "فيفا" (FIFA Day).

وقال عضو المكتب الإعلامي في الاتحاد رياض هادي، لوكالة شفق نيوز إن الاتحاد قرر استمرار دوري نجوم العراق حتى خلال مشاركة المنتخب الوطني في ملحق التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، مشيراً إلى أن المنافسات لن تتأثر بأيام "فيفا".

وأكد هادي عدم وجود أي قرار بتأجيل أو إلغاء مباريات الدوري، مبيناً أن المسابقة ستتواصل وفق الجدول المحدد لها بهدف إنهائها في الفترة المقررة.

وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم انطلاق الجولة الـ22 من منافسات دوري نجوم العراق يوم الخميس المقبل، بإقامة 10 مباريات على مدار ثلاثة أيام.

وكان تجمع أندية بغداد قد أكد في اجتماع عقده ليلة أمس أن قرار إلغاء أو تأجيل منافسات الدوري من عدمه يعد من الصلاحيات الحصرية للمكتب التنفيذي في الاتحاد العراقي لكرة القدم، بوصفه الجهة الرسمية المخولة بإدارة وتنظيم المسابقات الكروية في العراق.

وجدد التجمع ثقته بالاتحاد العراقي لكرة القدم ومكتبه التنفيذي في اتخاذ القرار المناسب الذي يوازن بين استمرار النشاط الكروي وضمان سلامة الأندية واللاعبين والجماهير، بما يتلاءم مع المستجدات التي تشهدها المنطقة.