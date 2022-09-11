اتحاد الكرة: لا تمديد بموعد التعاقدات مع اللاعبين

شفق نيوز/ دعت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي الاندية الممتازة الى حسم ملفات انتقالات لاعبيها قبل غلق فترة الانتقالات سيما بعد حسم الفرق الصاعدة لمصاف الدوري الممتاز والتحاق دهوك بالفرق الممتازة أمس.

وقال عضو لجنة المسابقات نجم الأوسي لوكالة شفق نيوز؛ انه "لا يوجد أي قرار بتمديد الموعد المحدد لغلق الانتقالات"، موضحاً ان "اخر يوم سيكون الأول من شهر تشرين الاول المقبل في الساعة 12 ظهرا حيث لا نستقبل اي تعاقد مع أي لاعب بعد الموعد المقرر".

وأشار إلى انه "لا يجوز التعاقد مع أي لاعب محلي او خارجي بعد تاريخ 1 تشرين الأول المقبل، وعلى الفرق التي ترغب التعاقد بعد هذه الفترة عليها الانتظار بالتعاقد الى الفترة الثانية للانتقالات التي تبدأ في العاشر من شهر كانون الثاني من العام المقبل وتستمر لغاية السادس من شباط من العام 2023".

واصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم بطاقات موحدة تخص التعاقدات وبدأ بالعمل بها في 11 آب الماضي، إذ يعتمد الاتحاد على هذه البطاقة بتعاقد الأندية مع أي اللاعبين الوافدين لها، ولا تعترف بالبطاقة الانتقالية الصادرة من النادي والتي كانت تعتمد سابقاً في التعاقدات وتصدّق في الاتحاد، اذ ان اي تعاقد ببطاقة النادي السابق يعتبر لاغياً وغير قانوني، أما النادي الذي تعاقد مع لاعبيه ببطاقته الخاصة قبل موعد إصدار بطاقات الاتحاد تعتمد وتعتبر قانونية ويؤخذ بها.