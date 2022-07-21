اتحاد الكرة: لا تقاطعات بين الأعضاء ونعتمد على لجاننا بمنح التراخيص

شفق نيوز/ نفى اتحاد كرة القدم العراقي، اليوم الخميس، وجود "انقسامات وتقاطعات" بين اعضائه بشأن آلية وأسلوب الدوري المقبل، فيما بيّن أنه سيعتمد على لجانه في منح التراخيص للأندية.

وقال الناطق الإعلامي للاتحاد أحمد الموسوي لوكالة شفق نيوز إن "سبب عدم حضور النائبين علي جبار ويونس محمود وبعض الأعضاء الاجتماع الأخير كان لأسباب مختلفة منها سفر البعض ومنها التزامات طارئة وصحية".

وأبدى الموسوي "استغرابه لما أثير بشأن وجود خلافات بين اعضاء الاتحاد ووجود انقسام"، مبيناً أن "كل القرارات التي يتم اتخاذها تصدر وفق قناعة الجميع ومنها القرار الاخير بشأن آلية واسلوب الدوري للموسم المقبل".

وأشار المتحدث باسم الاتحاد أن "التصويت بشأن شكل الدوري للموسم المقبل جاء بالاجماع بناءً على الاعتماد برأي القسم القانوني"، لافتاً الى ان "الاتحاد ملزم بتطبيق معايير التراخيص للدوري الممتاز".

وأوضح الموسوي أن "الاتحاد سيعتمد على لجانه في منح التراخيص للأندية والتي ستكون مسؤولة عن منحها للنادي المستحق حسب اللوائح المعتمدة في الاتحاد الآسيويْ".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر، الثلاثاء الماضي، اعتماد آلية الدوري للموسم المقبل 2022-2023 حسب نظام المسابقات لعام 2021/2020 من حيث الصعود والهبوط والذي سيكون دورياً عاماً من مرحلتين، وينطلق في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول المقبل مع الاشتراط على تطبيق معايير التراخيص بصورة جيدة.