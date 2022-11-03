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اتحاد الكرة: كاساس في بغداد الجمعة بعد الانتهاء من "خلل فني"

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-03T21:03:03+0000
اتحاد الكرة: كاساس في بغداد الجمعة بعد الانتهاء من "خلل فني"

شفق نيوز/ اكد الاتحاد العراقي لكرة القدم ان المدرب الاسباني خيسوس كاساس الذي سيقود منتخب العراق للسنوات الاربع المقبلة سيصل بغداد صباح يوم غد الجمعة.

وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، ان المدرب الاسباني كاساس وكادره المساعد المؤلف من خمسة أشخاص سيصلون غدا صباحاً الى بغداد لإتمام تعاقده بشكل رسمي في بغداد.

وبين ان الجهاز الفني الاسباني كان مقررا ان يصل الى بغداد اليوم لكن حدث تأخير بسيط بسبب حجوزات الطيران.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عن سبب عدم الإعلان الرسمي، عن المدرب الإسباني خيسوس كاساس، مدرباً للمنتخب الأول، مبيناً أن السبب هو لغرض "حسم موضوعه بشكل نهائي"، وتحديدا بعد توقيع عقده في بغداد.

وقال عضو اتحاد الكرة، رحيم لفتة، لوكالة شفق نيوز: "لا نخفي على الشارع الرياضي ونعلنها بصراحة بأننا كاتحاد اتفقنا مع المدرب الإسباني كاساس على كل التفاصيل ومنها العقد، لكن عدم الإعلان الرسمي لغاية الآن، هو بسبب إصرارنا على أن يكون التوقيع في بغداد وأمام وسائل الإعلام وكذلك ليرى المدرب بنفسه بغداد، فضلاً عن الاتفاق على الشروط الجزائية بين الطرفين".

وأوضح لفتة، أن "اجتماعاً ضم الاتحاد مع كاساس يوم الثلاثاء الماضي عبر المنصة، وكان المتحدث معه رئيس الاتحاد عدنان درجال، وكان الحديث يدار باللغة الإنجليزية، وأكد موافقته على الحضور إلى بغداد، لتوقيع العقد مع كادره المساعد ومن ثم العودة مع المنتخب لإسبانيا".

وكانت مصادر من داخل الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أكدت في وقت سابق للوكالة، أن الجهاز الفني للمدرب الإسباني مكون من خمسة أعضاء، مساعدان ومدرب للحراس ومدرب للياقة ومحلل، وأن قيمة عقدهم مليون دولار تسلم كرواتب شهرية، ومدة العقد أربع سنوات.

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