اتحاد الكرة.. قرار حاسم بشأن النقل التلفزيوني وينفي تسمية 3 مدربين مساعدين للمنتخب العراقي

شفق نيوز/ اعلن مصدر باتحاد الكرة العراقي ان الاتحاد سيعقد خلال الـ24 ساعة المقبلة اجتماعا مهما مع شركة الاضواء لحسم موضوع النقل التلفزيوني.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "اجتماعا حاسما سيعقد اليوم او غدا مع شركة الاضواء لحسم موضوع النقل التلفزيوني الذي شغل الشارع الرياضي، مبينا أن مدة الـ15 يوما التي تم الاتفاق عليها سابقا مع الشركة المذكورة بشأن النقل انتهت اليوم، وسيتم في الاجتماع القادم حسم الموضوع نهائياً".

واوضح ان الموضوع سيحسم حتماً سوى بالايجاب والسلب كونه موضوع حيوي يهم الجمهور الرياضي.

من جانب؛ آخر نفى المصدر ذاته أن يكون الاتحاد حسم موضوع المدرب المساعد وسيتم في اجتماع الاتحاد الكشف عن أسماء المدربين المساعدين لبيتروفيتش خلفا لرحيم حميد .

وكانت وسائل إعلامية اعلنت بان الاتحاد سمى ثلاث مدربين مساعدين للمنتخب الوطني وهم أحمد صلاح وقصي منير ورزاق فرحان.