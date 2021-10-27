اتحاد الكرة في مرمى الاتهام.. "إهمال" في ملف الحظر على الملاعب

شفق نيوز/ أشر رئيس اتحاد كرة القدم السابق عبد الخالق مسعود، يوم الأربعاء، "إهمالا" من جانب العراق في ملف الحظر الدولي المفروض على ملاعب البلاد.

وقال مسعود لوكالة شفق نيوز، إنه "يحق للاتحاد العراقي لكرة القدم رفع شكوى ضد الاتحاد الدولي في محكمة كاس الدولية بسبب منع العراق من اللعب على أرضه، لكن لا نعرف هل سيكسب القضية ام لا؟".

وأضاف، "لن تنفع الشكوى في الوقت الحالي، وكان من المفترض ان تقدم بوقت مبكر"، مبيناً ان "الاتحاد العراقي تاخر برفع الشكوى مع تبقي أيام قليلة على مباراتي المنتخب العراقي أمام كل من سوريا وكوريا الجنوبية".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد قرر عام ٢٠١٨ السماح باستضافة العراق للمباريات الدولية الرسمية في 3 مدن، منهيا بذلك حظرا على الملاعب العراقية استمر منذ الغزو الأميركي في 2003.

لكن فيفا عاد وفرض الحظر على ملاعب العراق في العام التالي ٢٠١٩ جراء الأحداث التي رافقت الاحتجاجات الشعبية.

وكشف مسعود عن كواليس قرار فيفا برفع الحظر عن ملاعب العراق عام ٢٠١٨، والإجراءات التي اتخذها اتحاد الكرة العراقي عندما كان رئيساً له.

وأوضح أن "الاتحاد العراقي، رفع شكوى بمحكمة كاس الدولية كورقة ضغط بعد ان جدنا بان عدم السماح للعب العراق على ارضه غير مبرر لاسيما وانه ينعم بالامان ويمتلك افضل الملاعب التي تضاهي ملاعب العالم".

واضاف مسعود، "بعد ان علم الاتحادين الدولي والاسيوي بالشكوى، اشعرنا الاتحاد الاسيوي بسحب الشكوى التي رفعناها بمحكمة كاس وانه سيقف الى جانبنا بهذا الملف".

وتابع القول، "بعد موافقتنا على سحب الشكوى ارسل الاتحاد الاسيوي لجنة اطلعت على ملعب البصرة واصدرت قرارا سريعا باقامة مباريات التصفيات الاسيوية في العراق، وفعلاً تم اللعب وواجه منتخبنا نظيره الهونكونغي، لكن بعد ذلك اندلعت التظاهرات في البصرة ليتم نقل مباريات التصفيات والتي كانت امام ايران والبحرين الى ارض مفترضة وقد اخترنا حينها الاردن".