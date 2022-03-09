اتحاد الكرة "غير قلق" من زيارة خليجية للكويت: مازلنا بانتظاركم

شفق نيوز/ اكد الاتحاد العراقي لكرة القدم أن زيارة وفد خليجي للكويت، لا تعني أن نقل بطولة كأس الخليج إلى هناك، وذلك تعقيباً على تسريبات أفادت بذلك.

وقال المتحدث باسم الاتحاد أحمد عودة الموسوي لوكالة شفق نيوز ان زيارة اللجنة الخليجية للكويت حالة طبيعية ولا تعني سحب البطولة من العراق، بل لابد من زيارة الكويت كونها الدولة البديلة في حال حدوث أي شيء يعيق إقامة البطولة في الدولة المستضيفة.

واضاف ان اللجنة الخليجية ستحضر الى بغداد قريباً، حيث تم اكمال كل الإجراءات ولم يتبقَ سوى إجراءات بسيطة خاصة بسمة الدخول والتي ستنجز قريبا جداً، مبيناً أن اللجنة التي ستكون برئاسة حميد الشيباني رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة خليجي 25 في البصرة، ستتواجد بالعراق للكشف عن النواقص وإبداء الملاحظات الخاصة لإنجازها.

واشار الموسوي الى ان جهود الوزارة والمحافظة وكل المؤسسات الساندة متواصلة بالعمل والانجازات ستكون قريبة، مبيناً أن ملعب المدينة والفيحاء انتهى العمل فيهما وكذلك الفنادق الثمانية والفندق الكبير للإستضافة ولم يتبقَ سوى ملعب الميناء وسننجز كل النواقص البسيطة المتبقية.

وتقام كأس الخليج العربي 25 أو خليجي 25، كل سنتين في أحد البلدان الثماني المنضوية في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، ومن المقرر أن يحتضن العراق النسخة الجديدة من البطولة.