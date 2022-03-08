اتحاد الكرة عن لقاء العراق والامارات: السماح لـ22 ألف متفرج والدخول بواسطة البطاقة الالكترونية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن تحضيراته للقاء العراق والامارات ضمن التصفيات المؤهلة لكاس العالم وتحديد نسبة دخول الجمهور للملعب.

وقال الناطق الإعلامي باسم الاتحاد احمد عودة الموسوي لوكالة شفق نيوز؛ ان نسبة دخول الجمهور للملعب حددت بـ70%‎ من سعة ملعب المدينة أي بمعدل 22 الف متفرج بينما سيكون الباقي للضيوف واللاعبين الدوليين السابقين وشخصيات رياضية خدمة الرياضة العراقية.

واضاف ان التحضيرات ستكون على مستوى جيد وهنالك تنسيق عال المستوى وتعاون كبير مع المؤسسات الحكومية والقوات الامنية لإنجاح المباراة.

وتابع الموسوي أنه تم الاتفاق على نصب شاشات عملاقة خلال المباراة في أماكن مختلفة قرب الملعب بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية الداعمة من اجل اتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجمهور لمشاهدة اللقاء للذين لم يتمكنوا من دخول الملعب لمتابعة اللقاء بسبب محدودية التذاكر.

واشار الى ان دخول الجمهور للمباراة سيكون عن طريق البطاقة الالكترونية لتجنب التلاعب والحفاظ على النسبة المحددة للدخول، مبينا ان ذلك هو جانب إيجابي يعكس صورة مشرقة جديدة تظهر بملاعب العراق لأول مرة.

ولفت إلى أن الجانب الذي سيدخل منه الجمهور للملعب هو من طرف ساحتي الحمزة ووهران وسيقطع مرور العجلات في الشارع الرابط بين الساحتين وسيخصص الشارع للراجلين من الجمهور.

وكان وفد اماراتي حضر للعراق وزار الملعب وابدى اعجابه الشديد بأرضيته وكل أقسامه الأخرى.