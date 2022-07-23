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اتحاد الكرة: عدم التعاقد مع مدربي فئات عمرية من مدرسة اجنبية واحدة يعيق خطط التأهل إلى مونديال 2026

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-23T13:08:13+0000
اتحاد الكرة: عدم التعاقد مع مدربي فئات عمرية من مدرسة اجنبية واحدة يعيق خطط التأهل إلى مونديال 2026

شفق نيوز / كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، عن انتظاره التخصيصات المالية الحكومية للتعاقد مع مدربين من مدرسة أجنبية واحدة لفئاته العمرية من الأشبال والناشئين، وفيما بيّن أنه "صُدم" لعدم توفر الأموال لهذه التعاقدات حالياً، أكد أن هدفه بناء منتخب مستقبلي للمشاركة في كأس العالم المقبل.

وقال خلف جلال عضو اتحاد الكرة مشرف منتخب الناشئين لوكالة شفق نيوز إن "اللجنة الفنية في اتحاد الكرة العراقي اجتمعت مع مدرب منتخب الناشئين حسن كمال ومساعديه لمناقشة وضع الفريق بعد مشاركته الأخيرة في غرب آسيا التي أقيمت في الأردن واستمع لرأي الجهاز الفني وطروحاته وخرج بنقاط مهمة سيتخذ من خلالها القرار النهائي حول مصير الجهاز الفني".

وأضاف جلال أن "الاتحاد العراقي كان قد قرر تسمية مدربين أجانب من مدرسة واحدة لتستقر قاعدة اللعبة على أسلوب واحد لكن العائق المادي اخر ذلك"، مبيناً أن "هدفنا تطوير كرتنا والبناء من القاعدة لتكون نواة المنتخب الأول الذي سيمثل العراق في المشاركات المقبلة بعد سقف زمني محدد وبلوغ طموحنا الأكبر وهو مشاركتنا في بطولة كأس العالم 2026".

وأشار عضو اتحاد الكرة إلى ان "الاتحاد صدم بالواقع المالي الذي عرقل كل تخطيطنا واعاق تعاقدنا مع مدربين أجانب لإتمام التعاقدات وننتظر المبالغ التي وعدتنا بها الحكومة للاتحاد العراقي بغية الاتفاق مع مدربين أجانب لقيادة عدد من منتخباتنا الوطنية منها المنتخب الأول".

وكان منتخب ناشئة العراق بقيادة المدرب حسن كمال حل ثانيا في بطولة غرب آسيا الأخيرة التي جرت في الأردن مؤخرا بعد خسارته في اللقاء الأخير أمام منتخب لبنان بهدف مقابل لا شيء..

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