اتحاد الكرة: عدد فرق دوري المحترفين يتحدد بتلبية ضوابط التراخيص الآسيوية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، أن تحديد عدد الفرق المشاركة بدوري المحترفين للموسم المقبل مرتبط بلتبيتها ضوابط التراخيص الآسيوية.

وقال عضو اتحاد الكرة، الناطق بإسمه، احمد الموسوي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "عدد الفرق المشاركة بدوري المحترفين مرتبط بتطبيق الفرق لمعايير التراخيص الآسيوية"، مبينا ان "الفرق الـ20 التي تجتاز المعايير هي من تشارك في دوري المحترفين للموسم الكروي المقبل".

واوضح انه "سيتم تشكيل لجان خاصة بدوري المحترفين"، مردفا بالقول إن "حل اللجان العاملة في اتحاد الكرة، من قبل مجلس إدارة الاتحاد هو تقييم طبيعي، وسيستمر عملها لحين تشكيل لجان جديدة، وحسب التقييم ستبقى اللجان التي عملت بشكل صحيح بينما تحل وتجدد من لم تقم بدورها".

وتابع الموسوي أن "الاتحاد العراقي للعبة قرر اجراء تعديلات طفيفة في النظام الأساس لبعض الفقرات لخدمة اللعبة في العراق، وسيكون معتمداً بعد المصادقة عليه".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم سمى عضو الاتحاد احمد الموسوي مشرفاً على المنتخب العراقي خلال بطولة ملك تايلند الدولية الودية بدلاً من المشرف السابق يونس محمود.