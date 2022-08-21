اتحاد الكرة: شنيشل لم يكلف بادارة المنتخب العراقي في البطولة الرباعية

شفق نيوز/ أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم رحيم لفتة، يوم الأحد، عدم تكليف مدرب المنتخب الاولمبي راضي شنيشل بمهام إدارة المنتخب العراقي في البطولة الرباعية المقرر إقامتها في الأردن الشهر المقبل.

وقال لفتة لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي لم يكلف شنيشل مدربا للمنتخب في البطولة الرباعية وأن مجلس ادارة الاتحاد واللجنة الفنية لم يجتمعا به بشكل مباشر ورسمي لحد الان".

واشار الى ان "شنيشل لحد الان مدرب للاولمبي فقط"، موضحاً ان "اعضاء الاتحاد لحد الان لم يصوتوا لتكليفه مدرباً للبطولة الرباعية وما يصدر مجرد كلام".

وبين لفتة ان "خيارنا حالياً وبشكل غير رسمي هو راضي شنيشل للبطولة الرباعية لكننا كمجلس إدارة الاتحاد لم نتخذ بهذا الشأن أي قرار لحد الان، وهنالك امور ربما تحدث وكل شيء جائز فربما الأمور تتغير في اية لحظة".