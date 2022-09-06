اتحاد الكرة سيعلن اسم مدرب المنتخب قريبا: سنعتمد الأسلوب الاسباني لبناء الفرق العراقية

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الثلاثاء، أنه قرر أن يكون النظام المتبع لبناء المنتخبات العراقية يعتمد على المدرسة الاسبانية وان خبراء ومدربين سيكونون في العراق لادارة هذا الملف .

وقال أحمد الموسوي عضو الاتحاد والناطق باسمه لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاتحاد قرر من خلال اجتماعاته أن يكون الطريقة والأسلوب الذي سيتبع في كرة العراق هو الأسلوب الإسباني حصراً بإشراف خبراء ومدربين إسبان".

وأضاف "لقد بدأنا نعتمد على رابطة الدوري الاسباني على التأسيس واحتضان مواهبنا الكروية"، موضحا "سنتعاقد مع خبراء ومدربين متخصصين اسبان لادارة المدارس والأكاديميات في بناء الكرة العراقية كون الأسلوب الاسباني انتشر بشكل واسع في العالم وهو من بين افضل مدارس العالم الكروية المتطورة".

واشار الى ان "الاتحاد سيقيم دورات متواصلة فنية وادارية للمدربين والإداريين العراقيين تحت اشراف الخبراء الإسبان الذين سيتولون المهمة التطويرية المقبلة".

ولفت الموسوي إلى ان "الاتحاد اتفق رسميا مع مدرب اسباني يمتلك سمعة جيدة عالمياً بالتدريب لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم".

واوضح ان "الاتحاد اجرى اتصالاته أنهى اتفاقه مع المدرب الإسباني لقيادة المنتخب الوطني وسيكون تواجده في بغداد حسب الوقت المناسب الذي نحدده"، رافضاً الإفصاح عن اسمه في الوقت الحالي.

واشار الى ان الاتحاد سيعمل من الآن بالتعاون مع المدربين و الخبراء الإسبان الذين سيلتحقون بعملهم بالعراق من على دوري المحترفين"، مبينا انه "سيتم وضع منهج منظم بغية العمل والتنظيم الإداري من الان لادخال الاحترافية في دورينا المقبل للموسم 2023-2024".