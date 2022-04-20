اتحاد الكرة: دوري المحترفين للموسم المقبل سيكون بتطبيق نظام التراخيص الآسيوي

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاربعاء، أن المشاركة في دوري المحترفين ستكون بتطبيق نظام التراخيص الآسيوي.

وقال عضو الاتّحاد والناطق الرسمي احمد الموسوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "المُشاركة في دوري المُحترفين للموسمِ المُقبل ستكون للأنديةِ التي تطبقُ نظامَ التراخيص المُعتمد لدى الاتحادِ الآسيوي".

وأضاف الموسوي ان "هذه الخطوة تهدف إلى الارتقاءِ بالمستوى العامّ للمسابقةِ بما ينعكس إيجاباً على المنتخباتِ الوطنية، ويعزّزُ النهوضَ بواقع الأنديةِ من جميع النواحي الإدارية والتنظيميّة والمالية".