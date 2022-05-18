اتحاد الكرة: دوري المحترفين خيارنا الأول وسنأخذ رأي الدولي والآسيوي

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، إقامة دوري المحترفين الموسم المقبل "بنسبة كبيرة"، فيما لفت الى أخذ رأي الاتحادين الدولي والاسيوي بهذا الشأن.

وقال النائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار في حديث لوكالة شفق نيوز إن "الموضوع حسم والدوري المقبل سيكون دوري محترفين بنسبة كبيرة والأمر أصبح مهماً ولابد منه"، مبيناً أن "نظام الاحتراف معمول به في أغلب الدول التي تعمل على تطوير منتخباتها الوطنية".

وأضاف جبار أن "في حال عدم التوصل الى اتفاق للعمل بدوري المحترفين للموسم المقبل فاننا سنلجأ إلى الدوري العام وسنناقش موضوع عدد الفرق الهابطة"، لافتا الى "أخذ رأي الاتحادين الدولي والآسيوي بموضوع دوري المحترفين بغية اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن".