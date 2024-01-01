اتحاد الكرة: توقف دوري نجوم العراق مرهون بنتائج المنتخب ببطولة آسيا

شفق نيوز/ رهنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، المدة التي ستتوقف خلالها منافسات دوري نجوم العراق، بما سيحقق المنتخب من نتائج في البطولة الآسيوية.

وقال عضو اللجنة فرات جبار لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد أعلن بالتنسيق مع اللجنة توقف الدوري اعتباراً من اليوم الاثنين إلى أجل غير مسمى، لكون عودة المنافسات مرهونة بنتائج المنتخب العراقي في البطولة القارية المقرر إقامتها في الثاني عشر من الشهر الجاري في قطر".

وبين أنه "في حال وفق المنتخب وحقق نتائج إيجابية في بطولة آسيا وتأهل لمراحل متقدمة خلال المنافسات ووصل إلى الأدوار النهائية فإن مدة التوقف فد تصل إلى نحو 40 يوماً كسقف زمني أعلى، لكن إذا لم يتمكن من اجتياز الأدوار الأولية لا سامح الله فإن مدة التوقف ستكون نحو 20 يوماً".

وأضاف "اللجنة تحرص على السير وفق المنهج الذي وضعته وإتمام منافسات الدوري بالتوقيتات المقررة دون إحداث أي تأخير"، لافتاً إلى أن "دوري الموسم المقبل سيكون أكثر تنظيماً وسيطرة على مواعيد انطلاق المنافسات وختامها".