اتحاد الكرة الإيراني: مشاركة منتخبنا في مونديال 2026 "غير مرجحة"

شفق نيوز– طهران

قال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، يوم الاحد، إن مشاركة إيران في نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في اميركا وكندا والمكسيك تبدو "غير مرجحة"، في ظل الضربات التي شنتها اميركا وإسرائيل على بلاده.

وأوضح تاج، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه "مع ما يحدث، ومع هذا الهجوم الأميركي، من غير المرجح أن نتمكن من التطلع إلى كأس العالم، لكن القرار النهائي يعود إلى المسؤولين الرياضيين".

وكانت اميركا وإسرائيل قد شنتا ضربات على إيران، فيما ردت طهران بإطلاق صواريخ، ما أدى إلى إلغاء متتالٍ للرحلات الجوية إلى عدة وجهات في الشرق الأوسط، وتعليق العديد من شركات الطيران رحلاتها بسبب إغلاق مجالات جوية في المنطقة.

وتأهلت إيران إلى كأس العالم 2026، ومن المقرر أن تخوض مبارياتها الثلاث في الولايات المتحدة، حيث تلتقي نيوزيلندا في 15 يونيو في لوس أنجلوس، ثم بلجيكا في 21 يونيو في المدينة ذاتها، قبل مواجهة مصر في 26 يونيو في سياتل.

يذكر أن إيران كانت قد هددت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بمقاطعة قرعة كأس العالم التي أُقيمت في 5 ديسمبر/كانون الأول في واشنطن، بعد رفض اميركا منح تأشيرات لعدد من أعضاء وفدها، قبل أن تعلن لاحقاً مشاركتها في القرعة عبر مدرب المنتخب أمير قلعة نويي وعضوين آخرين.