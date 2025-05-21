اتحاد الكرة الآسيوي يُرخص نادي زاخو لأول مرة بتاريخه

شفق نيوز/ أعلن مدير تراخيص نادي زاخو عادل سندي، يوم الأربعاء، عن حصول النادي على ترخيص رسمي للموسم 2025-2026.

وقال سندي لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعترف رسمياً بترخيص نادي زاخو بعد الموافقة عليها رسمياً".

وأضاف أن "الآسيوي استند على تطبيق خمسة معايير رئيسية توفرت في نادي زاخو، وهي الرياضة والبنية التحتية والمالية والقانونية والشخصيات".

وبين أن "الرخصة الآسيوية هي المرة الأولى التي تمنح فيها لنادي زاخو من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

ويحتل فريق زاخو المركز الثالث في ترتيب فرق دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة 34 برصيد 62 نقطة.

ونادي زاخو هو نادي رياضي عراقي، تأسس عام 1987، ويقع مقر النادي في مدينة زاخو ضمن محافظة دهوك في إقليم كوردستان، وبالإضافة لكرة القدم يتبنى النادي ألعاب كرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد والمصارعة والأثقال والسباحة والشطرنج والساحة والميدان.