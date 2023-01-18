اتحاد الكرة النيجيري حاضراً في ختام خليجي 25

شفق نيوز/ وصل رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم ابراهيم موسى غوسو، يوم الأربعاء، إلى مطار البصرة لحضور ختام بطولة خليجي 25.

وقال اتحاد الكرة العراقي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأمين العام للاتحاد العراقي لكرة القدم، محمد فرحان ورئيس لجنة المراسم علي الأسدي في بطولة خليجي 25 استقبل، صباح اليوم، رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم ابراهيم موسى غوسو في مدينة البصرة لحضور نهائي كأس الخليج التي تجري يوم غد الخميس في ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة).

وجاء حضور رئيس اتحاد نيجيريا بدعوة من نظيره العراقي عدنان درجال .

وتقام مباراة ختام خليجي 25 على ملعب البصرة الدولي غدا بين منتخبي العراق وعمان في الساعة السابعة مساءً .