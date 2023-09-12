اتحاد الكرة الليبي ينعى أربعة لاعبين قضوا غرقا في دانيال

اتحاد الكرة الليبي ينعى أربعة لاعبين قضوا غرقا في دانيال
2023-09-12T15:38:34+00:00

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن وفاة 4 لاعبين غرقا متأثرين بإعصار دانيال الذي ضرب مدن شرق ليبيا، وتسبب بمقتل نحو 3 آلاف شخص بحسب إحصائية أولية للضحايا.

وكتب الاتحاد الليبي، على حسابه في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي: "نعزي أنفسنا والوسط الرياضي بفقدان الرياضيين شاهين الجميل وصالح ساسي وأيوب ساسي والحسين شلوف".

ونشرت الاتحاد الليبي، صورا للاعبين الأربعة الذين لقوا حتفهم جراء السيول والفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال.

أخبار ذات صلة arrow right header.svg

Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon