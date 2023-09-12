اتحاد الكرة الليبي ينعى أربعة لاعبين قضوا غرقا في دانيال

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن وفاة 4 لاعبين غرقا متأثرين بإعصار دانيال الذي ضرب مدن شرق ليبيا، وتسبب بمقتل نحو 3 آلاف شخص بحسب إحصائية أولية للضحايا.

وكتب الاتحاد الليبي، على حسابه في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي: "نعزي أنفسنا والوسط الرياضي بفقدان الرياضيين شاهين الجميل وصالح ساسي وأيوب ساسي والحسين شلوف".

ونشرت الاتحاد الليبي، صورا للاعبين الأربعة الذين لقوا حتفهم جراء السيول والفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال.