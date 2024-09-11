اتحاد الكرة الكويتي يحيل أمينه العام للتحقيق بسبب مشاكل فنية مع منتخب العراق

شفق نيوز/ أعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن أسفه الشديد للأحداث التي حدثت في مباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء مع المنتخب العراقي، فيما قرر إحالة أمينه العام ومدير العلاقات والإعلام إلى التحقيق بسبب المشاكل التي حصلت خلال تقديم الخدمات للجماهير.

وقال الاتحاد الكويتي في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، إن "مجلس إدارة الاتحاد يعرب عن بالغ شكره وتقديره للجماهير الكويتية الوفية كافة التي أثبتت وفائها وانتمائها لمنتخبها الوطني وأتت بأعداد غفيرة لاستاد جابر الدولي لمؤازرة منتخبها الوطني والتي نتقدم لها بالاعتذار عن ما تعرضت له من معوقات وعقبات خلال حضور هذه المباراة".

وأضاف أن "مجلس الإدارة قرر في اجتماعه الطارئ اليوم تشكيل لجنة تحقيق لإجراء التحقيقات اللازمة في الإجراءات كافة التي تمت قبل المباراة التي أدت إلى هذه الأحداث المؤسفة، ووقف الأمين العام للاتحاد، ومدير العلاقات العامة والإعلام، عن العمل واحالتهما إلى التحقيق".

وأكد الاتحاد الكويتي على احترامه وتقديره واعتزازه بـ"كافة جماهير كرة القدم الكويتية لعلمه التام لما تعرضت له من أحداث غير مقبولة ويقدم اعتذاره الشديد لهم، ويعد بأنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية المتبعة كافة تجاه المقصرين والمتسببين في هذه الفوضى التي أدت إلى هذه الأحداث المؤسفة وغير المقبولة، كما يعلن الاتحاد بأن مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لحين انتهاء لجنة التحقيق من إجراءاتها ورفع تقريرها للمجلس خلال 48 ساعة".

وتابع: "تأكيداً للشفافية المطلقة التي ينتهجها مجلس إدارة الإتحاد الكويتي لكرة القدم سوف يعلن عن نتائج التحقيقات التي سوف تتخذها اللجنة فور الانتهاء منها".