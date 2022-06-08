اتحاد الكرة : العقوبة التي طالت زاخو لا تسري عليه بمباراة الكأس

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، حضور جمهور مباراة زاخو في بطولة الكأس وعدم شموله بالعقوبة التي فُرضت عليه في الدوري الممتاز .

وقال أمين سر الاتحاد محمد فرحان لوكالة شفق نيوز إن "مباراة زاخو ضمن منافسات ربع النهائي في بطولة الكأس يوم 13 من الشهر الحالي مع مصافي الجنوب، ستكون بحضور الجمهور".

وبيّن فرحان أن "النادي وجمهور زاخو غير مشمولين بالعقوبة التي طالتهما في مباريات الدوري" ، مؤكداً "اقتصار العقوبة على جمهور النادي في مباريات الدوري الممتاز للأدوار المقبلة، فيما يحق للجمهور حضور مباراة فريقهم يوم 13 من هذا الشهر".

يذكر أن لجنة الانضباط اصدر قرارا بمعاقبة نادي زاخو باللعب خارج ملعبه بالاضافة الى عدم حضور الجماهير الى نهاية الموسم مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار عراقي بعد اعمال شغب جمهور زاخو وقلع الكراسي وتحطيم محتويات من الملعب.