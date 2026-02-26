اتحاد الكرة العراق ينقل ملف يوسف النصراوي من نظيره الألماني

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، تسلّمه ملف اللاعب المحترف يوسف النصراوي من نظيره الاتحاد الألماني لكرة القدم، بعد استكمال إجراءات نقله رسمياً ليصبح مؤهلاً لتمثيل المنتخبات الوطنية العراقية.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن النصراوي بات متاحاً لارتداء قميص المنتخبات العراقية خلال الاستحقاقات المقبلة، عقب إتمام جميع المتطلبات الإدارية والقانونية الخاصة بعملية النقل.

وكان الاتحاد قد أعلن في 16 شباط/فبراير الجاري إكمال إصدار المستمسكات الثبوتية الرسمية للاعب يوسف حسن عبد الرضا (يوسف النصراوي)، بما في ذلك استحصال جواز السفر العراقي، ليُدرج ضمن قائمة اللاعبين المحترفين الذين يحق لهم تمثيل المنتخبات الوطنية.

ويُعد النصراوي (19 عاماً) من اللاعبين العراقيين المحترفين في صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني (الفريق الرديف)، قبل أن ينتقل إلى نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي على سبيل الإعارة، ويشغل مركز خط وسط الهجوم.