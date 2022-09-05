اتحاد الكرة العراقي: 20 خبيراً تركياً يستكملون البنى التحتية الرياضية لبطولة "خليجي25" في البصرة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، أنه رفع عدد الخبراء المشرفين على استكمال البنى التحتية للمنشآت الرياضية في محافظة البصرة لاستضافة بطولة "خليجي25"، مشيراً إلى أن ملاحظات الاتحاد الخليجي تقتصر على ملعب واحد فقط، فيما استوفت جميع المنشآت الأخرى الشروط المطلوبة.

وقال الناطق الاعلامي باسم الاتحاد، احمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد الخليجي لكرة القدم أشّر ملاحظاته فقط على ملعب الميناء بمحافظة البصرة التي ستستضيف بطولة خليجي25، أما غيره من المنشآت فقد اكتمل العمل بها".

وبين أن "اللجنة الخليجية المكلفة بالإشراف على استيفاء الشروط المطلوبة كافة تود الاطمئنان فقط على ملعب الميناء والذي يسير العمل فيه وفق البرنامج الذي حددته وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الحكومة المحلية لمحافظة البصرة واتحاد الكرة العراقي".

واكد الموسوي ان "انجاز مسقف الملعب يسير بشكل سريع جدا اذ تقوم الكوادر الهندسية والفنية بالعمل 24 ساعة في ثلاث وجبات عمل"، مضيفاً "لقد طلبنا رفع عدد الخبراء الأتراك إلى 20 خبيراً وقد وصلوا إلى البصرة للإشراف على العمل".

وأوضح أن "الملاحظات على ملعب الميناء تكمن بإكمال المسقف ومضمار الملعب الذي سيُفرش بعد انهاء المسقف خوفا عليه من التلف بسبب حركة الاليات داخل الملعب بسبب عمل التسقيف"، مبيناً أن "فرش التارتان على المضمار لا يستغرق وقتاً طويلاً بل ينجز بوقت قصير لسهولته".

واشار الى ان "الدعم الحكومي لم ينقطع والجميع يعمل بروح واحدة لانجاز العمل في الموعد المحدد، والاتحاد الخليجي حينما يرى تقدم العمل سوف يطمئن بوجود عمل صحيح".

وختم الموسوي بالقول "شرطاً ان يكون الملعب كاملاً في 15 ايلول لكن الاهم وجود عمل قريب جدا من الانجاز، والاهم ان يلمس الاتحاد الخليجي ان العمل مستمراً بالملعب ووصل لمراحل انجاز متقدمة جداً، فلا داعي للتخوف من عدم اكتمال الملعب تماماً في الموعد الذي حددته اللجنة الخليجية".