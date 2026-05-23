اتحاد الكرة العراقي.. 10 مرشحين يفوزون بعضوية المكتب التنفيذي

شفق نيوز- بغداد

فاز 10 مرشحين بعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة العراقي، يوم السبت، بعد حصولهم على ثقة الجمعية العمومية، ليكونوا ضمن كابينة الاتحاد للسنوات الأربع المقبلة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه بعد فرز الأوراق تبيّن أن الجمعية العمومية انتخبت كل من احمد عودة 39 صوتا، وخلف جلال 37 صوتا، صباح قاسم 33 صوتا، عبد الرزاق اكرم 38 صوتا، عماد ياسين 40 صوتا، غالب عباس 37 صوتا، كاظم حمد34 صوتا، محمد احمد مراد 34 صوتا، صابرين حامد 39 صوتا وفرقد عبد الكريم 37.

وتقدّم لمنصب العضوية 23 مرشحا بعد عدة انسحابات من قائمة المرشحين.

وأُجريت عملية التصويت في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد، عصر اليوم السبت، بحضور أعضاء الجمعية العمومية.

وكان يونس محمود قد فاز بمنصب رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، فيما فاز سرمد عبد الاله بمنصب النائب الاول، ومحمد ناصر شكرون بمنصب النائب الثاني.