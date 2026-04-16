اتحاد الكرة العراقي يُلزم القوة الجوية بدفع مستحقات مدربه السابق

قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، إلزام نادي القوة الجوية بدفع ما بذمتها من المستحقات المالية لمدرب الفريق الكروي السابق علي عبد الجبار.

وذكرت اللجنة في بيان، أنها استعرضت طلب مراجعة النادي بشأن عبد الجبار، وبعد التدقيق في العقد والمستحقات والوقائع المتعلقة بتوجيه الشكر له وتعاقد النادي مع مدرب آخر، قررت اللجنة أن الشكر لا يعني إنهاء العقد"، مؤكدة أن التعاقد مع المدرب الجديد لا يخل بحقوق عبد الجبار.

وأوضح البيان أنه "بناءً على رفضه العودة للعمل، قضت اللجنة بإلزام النادي بدفع مستحقاته عن الفترة من 16 نيسان 2025 حتى 21 آب 2025، والبالغة 32,500,000 دينار عراقي".