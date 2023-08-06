اتحاد الكرة العراقي يُلزم الاندية بدفع مبلغ وتحديد تعاقدات اللاعبين مقابل المشاركة بدوري المحترفين

شفق نيوز/ دعا الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، الأندية التي ترغب بالمشاركة بدوري المحترفين تسديد مبلغ 150 مليون دينار إلى الاتحاد في مقابل المشاركة في دوري المحترفين للموسم 2023-2024 .

وقال عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد حدد الثامن من الشهر الجاري موعداً لاجتماعه الرباعي والذي يجمعه بوزارة الشباب والأندية ورئيس رابطة الليغا الاسبانية الاسباني تيباس، مبينا ان الاجتماع سيكون عبر المنصة الالكترونية والتي ستجمع الاطراف الاربعة.

واوضح ان شهر تشرين الاول المقبل سيشهد انطلاق الدوري العراقي للمحترفين بمشاركة 14 او 16 ناديا، مشيرا إلى أن الاتحاد العراقي منح الحق لكل ناد التعاقد مع ستة محترفين فقط .