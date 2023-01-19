اتحاد الكرة العراقي يؤكد إقامة المباراة النهائية في موعدها ومكانها المحددين: "جذع النخلة"

شفق نيوز/ أكد الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم يوم الخميس، أن المباراة النهائيّة لبطولةِ خليجي 25 ستقام في موعدها المحدد.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن المباراة التي تقام بين منتخبي العراق وعمان، قائمةٌ في موعدها المحدد في الساعةِ السابعة مساءً في ملعب البصرة الدوليّ، وستكون مسك الختام للبطولة التي نالت الثناءَ من قبل الجميع.

ودعا الاتحاد العراقي الجمهور إلى عدم الحُضور لملعبِ المباراة لامتلاء مدرجاته بالكامل، وذلك من أجل تنظيم المباراة بالشكلِ الأمثل في اختتام بطولةِ خليجي 25.