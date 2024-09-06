اتحاد الكرة العراقي يؤكد تحسن حالة اللاعب أيمن حسين

شفق نيوز/ أكد الناطق الرسمي للاتحاد العراقي لكرة القدم، أحمد الموسوي، يوم الجمعة، تحسن حالة اللاعب أيمن حسين واستقرارها بعد تعرضه لإصابة قوية في مباراة الأمس مع منتخب سلطنة عمان.

واشار الموسوي، نائب رئيس الوفد العراقيّ المتواجد في البصرة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "أيمن حسين نقل على إثر الإصابة في بداية المباراة إلى المستشفى في البصرة بعد نهاية مباراة العراق وعُمان، حيث اتضح فيما بعد تعرضه إلى كدمة في الصدر أدت إلى نزيف داخلي تطلب تدخلاً جراحياً".

وأضاف "تم نقله إلى الكويت لغرض استكمال العلاج برفقة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، والسفير العراقي في دولة الكويت المنهل الصافي، حيث يتابعان باهتمام بالغ الحالة الصحية للاعب أيمن حسين بشكل مستمر من خلال تواجدهما المباشر مع الفريق الطبي في إحدى مستشفيات الكويت".

وختم بالقول "من المؤمل أن يتواصل الفحص اليوم الجمعة ليتم بعدها الوقوف على درجة تعافيه من الإصابة التي لحقت به، وتحديد الوقت المناسب لعودته إلى الملاعب".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، فراس بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز إن لاعب المنتخب الوطني أيمن حسين نُقل إلى أحد المستشفيات الكويتية لتدهور حالته الصحية، مشيراً إلى أن الإصابة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وفاز المنتخب العراقي لكرة القدم، على ضيفه العماني بنتيجة 1-0 أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.