اتحاد الكرة العراقي يؤكد: الامارات لم تعترض على اقامة مباراة منتخبها في بغداد

شفق نيوز/ اكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، أن الإمارات لم تبدِ اعتراضاً على إقامة مباراة منتخبيّ البلدين في العاصمة بغداد لاستكمال مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال المتحدث باسم الاتحاد احمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، ان "الاماراتيين لا يمانعون من اقامة مباراة منتخبيّ العراق والإمارات في بغداد، ولم يصدر منهم اي بيان يعترض على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإقامة المباراة في العراق".

واضاف "اننا كاتحاد عراقي سنخاطب الجانب الاماراتي للتنسيق بشأن المباراة وتوفير كل الاحتياجات التي تنجح تنظيم المباراة".

وبشأن سبب موافقة "فيفا" على رفع الحظر عن الملاعب العراقية، اوضح الموسوي "الاتحاد الدولي لكرة القدم رأى نجاح العراق باستضافة نهائي غرب اسيا للشباب، وبعدها لقاء العراق واوغندا الودي، رفعت اللجان المعنية تقاريراً ايجابية للاتحاد، الى جانب متابعة وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة والتنسيق مع الاتحادين الدولي والاسيوي، كلها اثمرت عن رفع الحظر عن الملاعب بعد غيابها لسنوات طويلة عن احتضان المباريات الرسمية".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم وافق امس الاحد، على اقامة مباراة العراق والامارات ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم في يوم 24 من شهر آذار/ مايس المقبل في ملعب المدينة ببغداد.