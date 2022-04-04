اتحاد الكرة العراقي يُغيّر ملعب مباراتين ضمن الدوري الممتاز

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، تغيير ملعبيّ مباراتين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز، مع الإبقاء على موعديهما دون تغيير.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مباراة فريقي الزوراء ونفط ميسان المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب الزوراء ستجري على ملعب الشعب الدولي في الساعة العاشرة مساء.

واضاف ان مباراة فريقي زاخو والديوانية ستقام يوم الأربعاء المقبل في ملعب دهوك بدلاً من ملعب زاخو في الساعة الثالثة والنصف عصراً.

وتقام يوم غد الثلاثاء مباراتين ضمن منافسات الجولة 26 لدوري الكرة الممتاز، الاولى على ملعب الجامعة في السليمانية بين نوروز وضيفه سامراء في الساعة الثالثة والنصف عصرا، والثانية بين الميناء وضيفه الصناعة على ملعب الفيحاء في الساعة العاشرة مساءً.