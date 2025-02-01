اتحاد الكرة العراقي يؤجل مباراتين للشرطة ودهوك

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات لدوري نجوم العراق، يوم السبت، عن تأجيل مباراتين من منافسات الجولة 18 للدوري.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن اللجنة قررت تأجيل مباراتين لفريقي الشرطة ودهوك لارتباطهما بمشاركة خارجية، إلى إشعار آخر.

واوضح، ان اللجنة قررت تأجيل مباراة الشرطة مع ضيفه فريق نفط البصرة المقررة يوم الاثنين المقبل، كما قررت تأجيل مباراة الطلبة وضيفه دهوك المقررة الثلاثاء المقبل.

ولفت إلى أن فريق الشرطة العراقي سيواجه يوم الاثنين المقبل نظيره الاستقلال الإيراني، في اليوم الثالث من شهر شباط الحالي، على ملعب آزادي عند الساعة السابعة مساءً.

وأضاف أن فريق دهوك العراقي سيواجه مضيفه فريق أهلي صنعاء اليمني ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية في الساعة الـ8:15 من مساء يوم الثلاثاء المقبل، مبيناً أن اللجنة ستحدد موعداً جديداً لاقامة المباراتين المؤجلتين في وقت لاحق.