اتحاد الكرة العراقي يؤجل دوري الفئات العمرية لما بعد امتحانات نصف السنة

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، تأجيل مباريات دوري الفئات العمرية إلى ما بعد امتحانات نصف السنة.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللجنة قررت تأجيل دوري الفئات دون 19 عاماً، ودون 17 عاماً، ودون 16 عاماً، إلى يوم 31 كانون الثاني/ يناير الجاري، لحين انتهاء امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2024-2025، فيما تستمر مباريات دوري دون 21 عاماً الأسبوع المقبل.

إلى ذلك، قررت إقامة المباراة المؤجلة ضمن دوري دون 17 عاماً بين فريقي نفط الوسط وعفك يوم الثلاثاء المقبل من الأسبوع الجاري في تمام الساعة الثانية ظهراً في ملعب نفط الوسط.